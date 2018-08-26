ريفر بليت يواصل فشله في تسجيل الأهداف

فشل فريق ريفر بليت في كسر صمته التهديفي منذ بداية الموسم، بعدما تعادل للمرة الثالث سلبيا، هذه المرة أمام ضيفه ارجنتينوس جونيورز خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وشهد ملعب المونيمونتال مباراة حماسية من الفريقين، حيث كان بإمكان أيا منهما التسجيل ولكنهما فشلا في استغلال الفرص.

ولكن فشل ريفر بليت في كسر صمته التهديفي وجعل لوكاس تشافيز، حارس مرمى أرجنتينوس جونيورز هو نجم اللقاء بعدما أنقذ مرماه من ثلاثة أهداف مؤكدة وتدخلات صحيحة ليجعل فريقه يخرج من المباراة بنقطة ثمينة.

في الوقت نفسه، واصل فرانكو أرماني حارس ريفر بليت الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 889 دقيقة.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى ثلاث نقاط حصدها من ثلاث تعادلات ليحتل المركز الخامس عشر، كما رفع أرجنتينوس جونيورز رصيده إلى نقطتين في المركز 21.

وحتى الآن فشل فريق ريفر بليت في تسجيل أي هدف خلال أربع مباريات متتالية بدأت منذ تعادله السلبي أمام مضيفه راسينج كلوب في ذهاب دور الستة عشر بكأس الليبرتادوريس.

ومن المقرر أن يلتقي ريفر بليت مساء الأربعاء المقبل (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) مع فريق راسينج في البطولة القارية على ملعب المونيمونتال ويأمل الفريق فى انهاء الصمت التهديفي من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة.