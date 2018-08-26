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مصرع طيار أمريكي وإصابة شقيقه إثر تحطم طائرة خفيفة

واشنطن - أ ش أ 
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 2:12 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 2:12 ص
لقى طيار بالجيش الأمريكي مصرعه، فيما أصيب شقيقه بجروح، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الحادث وقع بالقرب من مطار "جرانلاند"، وذلك أثناء قيام الطيار وشقيقه بنثر رفات والدهما الذي توفى مؤخرا، حيث تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد لأسباب فنية، وفقا لتقارير أولية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن شقيق الطيار يخضع حاليًا للعلاج، حيث وصف الأطباء حالته بـ "الحرجة"، مضيفة أن الطيار يتمتع بخبرة طويلة في قيادة المروحيات، وكان يعمل بالحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي.

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