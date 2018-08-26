راكيتيتش يؤكد بقاءه في برشلونة

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أكد إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بفريق برشلونة الإسباني على بقائه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال راكيتيتش عقب فوز فريقه على بلد الوليد 1 / صفر أمس السبت في الجولة الثانية من الدوري :" أشعر أنني محظوظ لكوني قادرا على الدفاع عن شعار النادي، ودعوني آمل أن أبقى هنا لسنوات مقبلة".

وأبدى اللاعب سعادته كونه جزء من الفريق الذي يدربه إرنستو فالفيدري حيث قال:" أفضل شيء أن أظل هنا".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة فريق باريس سان جيرمان في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن الفوز الصعب الذي حققه فريقه على بلد الوليد قال :"كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأرضية الملعب لم تساعدنا. آمل أن يتمكنوا من إصلاح الملعب في أقرب وقت ممكن".