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حبس المتهمين بطعن سائق توكتوك وسرقته بالإكراه 4 أيام بأبو تيج

أسيوط- يونس درويش:
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 3:56 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 3:56 م

أمر المستشار أحمد عاطف مدير نيابة أبو تيج بأسيوط بحبس المتهمين بخطف سائق توكتوك والتعدي عليه بسلاح أبيض وسرقة التوكتوك الخاص به بطريق (دوينة - موشا)، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمثيل الجريمة بمقر الواقعة.

كانت تحريات مباحث مركز أبو تيج كشفت عن غموض العثور على سائق توكتوك وسط الزراعات غارق في دمائه.

وترجع الواقعة إلى ورود بلاغ للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، بالعثور على «مصطفى.م» 21 عاما، سائق توكتوك، غارقا في دمائه وسط الزراعات بطريق قريتي دوينة وموشا، وحالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم تشكيل فريق بحث، وبالتحري تبين قيام «العماري.م» و«أحمد.م» باستيقاف المتهم لتوصيلهما إلى قرية دوينة، وفي إحدى المناطق الزراعية قاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة»، وإصابته بإصابات خطيرة بالصدر والبطن، وضع على إثرها بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي وسرقة التوكتوك، والتصرف به بالبيع.

تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين.


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