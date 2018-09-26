المئات يلقون نظرة الوداع على جثمان رئيس فيتنام

احتشد المئات اليوم الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، حيث بدأت مراسم الجنازة الرسمية في العاصمة هانوي.

وتوفي الرئيس الفيتنامي، يوم الجمعة الماضي؛ لإصابته بفيروس "نادر وسام"، وبعد أن انتشرت شائعات على مدار أكثر من عام حول تردي حالته الصحية، وظل الوضع الصحي للرئيس سرا في طي الكتمان، وفقا للطبيعة السرية لعالم السياسة في فيتنام.

ويرقد جثمان الرئيس الراحل مسجي بالقصر الوطني للمراسم الجنائزية.

وذكر موقع "فن إكسبريس" الفيتنامي الإخباري على الإنترنت أن الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج، الزعيم الفعلي لفيتنام، كتب في سجل العزاء أن رحيل كوانج "خسارة كبيرة للحزب وللحكومة وللشعب".

ولد "كوانج" في مقاطعة "نينه بينه"، شمالي البلاد، عام 1956، وتدرج في صفوف وزارة الأمن العام، وهي وكالة أمنية استُلهمت بشكل كبير من جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي.جي.بي"، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وأصبح رئيسا للدولة، وهو دور شرفي بالأساس، في عام 2016 بعد أن تولى منصب وزير الأمن العام لفترة.

ووصف كارل تاير، وهو أستاذ فخري بجامعة "نيو ساوث ويلز" وخبير في شؤون جنوب شرق آسيا، الرئيس الراحل بأنه "رجل رمادي" سياسي، مضيفا: "كان يملك سلطات رمزية بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك كان له هيبة على رأس التسلسل الهرمي".

ومن المقرر دفن "كوانج" غدا الخميس في قريته بمقاطعة "نينه بينه"، على بعد 100 كيلومتر من هانوي.