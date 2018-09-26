اتلتيكو يهزم هويسكا ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإسباني

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تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه هويسكا 3 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق اسبانيول إلى المركز الخامس بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه إيبار 1 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه ريال سوسيداد مع ضيفه رايو فايكانو 2 /2 .

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو افتتح المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16 .

وأضاف الغاني توماس تييي بارتي الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 29 وبعد أربع دقائق فقط اختتم كوكي أهداف أصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 11 نقطة في المركز الثالث من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويتأخر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط عن برشلونة وريال مدريد صاحبي الصدارة.

وتوقف رصيد هويسكا عند أربع نقاط محتلا المركز الثامن عشر.

وعلى ملعب "باور 8" يدين أسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ماريو هيرموسو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 .

ورفع اسبانيول رصيده بهذا الفوز إلى عشر نقاط في المركز الخامس وتجمد رصيد إيبار عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب انويتا تقدم جون باوتيستا بهدف لسوسيداد في الدقيقة الخامسة ولكن فايكانو رد بهدفين عن طريق البيروفي لويس ادفينكولا والأرجنتيني أوسكار تريخو من ضربة جزاء في الدقيقتين 31 و36 .

ولكن البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا تكفل بتسجيل هدف التعادل لسوسيداد في الدقيقة 78 .

ورفع سوسيداد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع مقابل أربع نقاط لفايكانو في المركز السابع عشر.