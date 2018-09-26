المصري بديلا للأهلي في السوبر المصري السعودي

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أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، على أن النادي الساحلي وافق لعب مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، بدلًا من النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد رفض لعب المباراة بسبب تعارضها مع مواعيد مبارياته الإفريقية والمحلية.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC": "تلقيت اتصالًا هاتفيا عن طريق رئيس منطقة بور سعيد لكرة القدم، من اتحاد الكرة يطلب رأينا في لعب المباراة وقدمنا له خطاب رسمي يفيد بالموافقه، بعد إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن".

وأضاف: "المباراة ستكون يوم 6 أكتوبر المقبل، في المملكة العربية السعودية، أمام الهلال السعودي".

وينتظر المصري خطابا من اتحاد الكرة يشرح له فيه كل التفاصيل الخاصة بالمباراة.