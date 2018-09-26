اتحاد الكرة ينفي عقوبة أجيري

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نفى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجود أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن صدور عقوبة ضد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير: "لا صحة لوجود أي مخاطبات لاتحاد الكرة بشأن صدور أي عقوبة ضد أجيري".

وتابع: "لا يوجد ما يستدعي أن يرد الاتحاد على خطاب وزارة الشباب والرياضة، وبالنسبة لاجيري سيحضر لقاء ليفربول وتشيلسي".

وأضاف: "أما الخطاب الجديد لوكيل محمد صلاح فهو تكرار لمطالب سابقة، وبالفعل تم حجز تذاكر الطيران للاعبي المنتخب المحترفين على درجة رجال الأعمال".

وأكد "مجاهد" أن محمد صلاح متواجد في قائمة لقائي سوازيلاند وكل مباريات المنتخب المهمة في الفترة المقبلة.