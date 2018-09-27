رفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، وفقا لتوقعات السوق، في الوقت الذي يواصل فيه المجلس تشديد سياسته النقدية.

وقالت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس في بيان "في ضوء أوضاع سوق العمل الحالية والمتوقعة، ومعدل التضخم، قررت اللجنة زيادة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الاتحادية إلى ما بين 2% و25ر2%".

وأشار المجلس إلى، معدل التضخم مازال حول المستوى المستهدف وهو 2%، وإلى احتمالات زيادة الفائدة في المستقبل، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل، في ضوء أوضاع سوق العمل والأسعار.