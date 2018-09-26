«ميناء الإسكندرية»: وصول 106 آلاف طن سلع غذائية وسولار و7916 رأس ماشية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد، اليوم الأربعاء، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والشاحنات، حيث يجرى تفريغ 5 سفن على متنهم 106 آلاف طن (سكر، وسولار، وزيت عباد، وقمح)، و7916 رأس ماشية.

وأضاف «الغندور»، في بيان صحفي اليوم، أن السفن التي تجري عملية تفريغها عبارة عن واحدة محملة بـ10 آلاف طن سكر واردة من فرنسا، وسفينة ثانية قادمة من إيطاليا وعلى متنها 32 ألف طن سولار، وثالثة قادمة من أوكرانيا على متنها 10 آلاف طن زيت عباد شمس، ورابعة قادمة من روسيا وعلى متنها 54 ألف طن قمح، والسفينة الخامسة على متنها 7916 رأس ماشية قادمة من البرازيل.

وأوضح «الغندور» أن مخزون الغلال في الميناء بلغ مليون و484 طنا، منهم 516 ألف طن قمح، كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من وإلى الميناء، وتراكى على أرصفة الميناء 35 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 8 سفن.