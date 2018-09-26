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أكد النادي الأهلي أنه لم تصله أى خطابات رسمية بشأن إنهاء التعاقد مع شركة صلة السعودية .

وكان شركة صلة قد أعلن عن سحب استثماراتها من مصر اعتراضا تجاوزات جمهور الإساءة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية (اقرأ التفاصيل)

وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي والمتحدث الرسمي :أنه لم يصل للنادي أي خطابات رسمية بشأن رغبة شركة "صلة" في فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء، مشيرا الى أن حقوق النادي محفوظة.

وأشار فؤاد : إنه فى حالة وجود خطاب رسمي من صلة بشأن الانسحاب من رعاية الأهلي، فلكل حادث حديث ، حيث سيتم تحويل الأمر للإدارة القانونية للنادي ومجلس الإدارة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي".

وأوضح المستشار الإعلامي للأهلي أن حق الأهلي محفوظ، فهناك شرط جزائي في العقد، وهناك خطاب ضمان، وبالتالي حقوق الأهلي مضمونة ولا يوجد أي أزمة بشأنها، ننتظر فقط الخطابات الرسمية.

وعلمت الشروق أن قيمة الشرط الجزائي فى عقد صلة يبلغ 250 مليون جنيه ، إضافة إلى قيمة شيك خطاب الضمان والذى يحق للأهلي صرفه فور الفسخ.

وكانت شركة صلة قد فازت بحقوق رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة بعقد وصل لـ500 مليون جنيه في المزايدة الأخيرة..