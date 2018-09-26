سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب فريق تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه ليفربول إلى فوز 2 / 1، اليوم الأربعاء، لينتزع بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دانييل ستوريدج في الدقيقة 59 وتعادل إيميرسون لتشيلسي في الدقيقة 79 ،ثم سجل إدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 85.

كما تأهل أيضا فريق أرسنال بعد فوزه على برينتفورد 3 / 1.

وسجل أهداف أرسنال داني ويلبيك في الدقيقتين الخامسة و37 وألكسندر لاكازيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدف برينتفورد آلان جادج في الدقيقة 58.

وصعد لدور الستة عشر أيضا فريق نوتينجهام فورست عقب فوزه على ستوك سيتي 3 / 2.

وسجل أهداف نوتينجهام فورست بن أوسبورن ودارل ميرفي وجو لولي في الدقائق 19 و40 و50 ، فيما سجل هدفي ستوك سيتي بينيك أفوبي في الدقيقة 60 وساديو بيراهينو في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد ديوجو جونسالفيس لاعب نوتينجهام فورست في الدقيقة 76.

وتأهل فريق ويستهام عقب فوزه على ماكليسفيلد تاون 8 / صفر.

وسجل أهداف ويستهام ميشيل أنطونيو في الدقيقة 28 وروبير سنودجراس (هدفين) في الدقيقتين 32 و60 ولوكاس بيريز في الدقيقة 39 وريان فريدريكس في الدقيقة 51 وأنجيلو أوجبونا في الدقيقة 54 وجرادي ديانجانا (هدفين) في الدقيقتين 67 و82.