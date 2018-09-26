متحدث «الرئاسة»: لقاء «السيسي» مع «ترامب» كان مثمرا وإيجابيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، كان هناك نشاط دبلوماسي وسياسي مكثف، فتم عقد العديد من اللقاءات مع زعماء دوليين، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضاف «راضي»، خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع بين «السيسي» و«ترامب» كان لقاءً مثمرًا وإيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى وجود اتساق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة ومصر، في العديد من الموضوعات، وخاصة مكافحة الإرهاب، وتقويض الفكر المتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى إشادة الإدارة الأمريكية بالجهود المصرية الناجحة التي قامت بها في مكافحة الإرهاب ودحره، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار في مدة زمنية قليلة، مقارنة بما مرت به المنطقة ككل.

وتابع: «كانت هناك إشادة كبيرة كذلك بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر بنجاح وجرأة شديدة مؤخرًا»، موضحًا أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تفهم ووعي الشعب المصري.