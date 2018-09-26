وزير الرياضة يستعين بالتجربة الهولندية لتطوير الطب الرياضي

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التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاربعاء، بجاريد ميلر رئيس ممثل شركة فسيوميد، وفاوتر لاهندايك مدير شركة ستار لاب الهولندية، لبحث تطوير منظومة الطب الرياضي بمصر، بحضور عمرو مهني رئيس أكاديمية فيتنس برو مصر.

جاء اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضي داخل مصر بما يواكب التطور العالمي في التأهيل والعلاج وتجهيز اللاعبين بعد فترة الإصابات، ووضع الطب الرياضي على المسار العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء كأحد نتائج المؤتمر الدولي الأول للأداء الرياضي وتكنولوجيا الرياضة "نيكست برو" الذي افتتحه وزير الشباب والرياضة أمس.