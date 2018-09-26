«المركزى للتنظيم والإدارة»: تعداد رسمى للموظفين أول أكتوبر

• عضو بلجنة الإصلاح الإدارى يطالب بزيادة محفزات المعاش المبكر



كشف محمد شعبان المسئول الإعلامى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قرب الانتهاء من عمل تعداد لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، وحصر درجاتهم الوظيفية، حيث سيتم الإعلان عن الأرقام أول أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وعلق شعبان، على تصريحات بعض المسئولين، بخصوص خروج الآلاف من موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالمعاش المبكر، وما يخص الأعداد المتوقع خروجها فى العام المالى الحالى، قائلا: «أى حديث عن الأرقام دون الرجوع إلى هذا التعداد، غير دقيق، ولا يجب الاعتماد عليه».

ورفض شعبان الحديث عن تفاصيل ما يثار حول تعديل قانون الخدمة المدنية، وإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور وتشكيل المجلس القومى للأجور، لا سيما مع ما يتردد عن زيادة مخصصات الأجور من الموازنة العامة للدولة بنحو 10.9% مليار جنيه، بزيادة 26.13 مليار جنيه للعام المالى الحالى.

كان إبراهيم محمد أمين، معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أعلن فى إحدى الصحف المحلية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد بدأ يؤتى ثماره أخيرا بخروج 5 آلاف موظف من الجهاز الإدارى للدولة بكامل إرادتهم لما يشمله قانون الخدمة المدنية من محفزات، وأن هذا العدد يعد ضئيلا بالمقارنة بتعداد موظفى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تجرى دراسات لزيادة تلك المحفزات.

وعلق الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، على هذا العدد، قائلا: «معدل استجابة موظفى الجهاز الإدارى للدولة للخروج بمعاش مبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية ضئيل جدا؛ لأن المحفزات غير كافية.. من الضرورى إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية، ووضع حوافز جديدة لتشجيع الراغبين فى الخروج المبكر، مثل تخصيص وحدة بالإسكان الاجتماعى، أو السماح لهم بتخصيص قطعة أرض ضمن مشروع المليون ونصف فدان، أو تقديم قرض ميسر للراغب فى المعاش المبكر لإقامة مشروعه الخاص.

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، انخفض عدد موظفى القطاع الحكومى بنسبة 13% أى بمقدار 769.094، وهو ما يعادل 4 أضعاف متوسط خروج موظفى القطاع وفق السن القانونية، والذى ظل يتراوح بين 100 ألف و200 ألف فى الفترة بين 2005 و2015.