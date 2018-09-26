مأموريتان من أمن القاهرة والمنوفية لضبط هارب من الإعدام

نجح الأمن العام، بمديريتي أمن "القاهرة، المنوفية"، من ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد، بإعداد مأموريتان مشتركتان.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنوفية، بتردد المحكوم عليه الهارب، (عبدالمعز.د.م - 56 سنة)، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، والصادر ضده حكم بالإعدام في قضية "قتل عمد"، على دائرتي قسم شرطة الخليفة والبساتين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم استهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطه بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.