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«نتنياهو»: «ترامب» يوافق على بقاء الضفة الغربية تحت سيطرتنا الأمنية في حالة «حل الدولتين»

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 10:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 10:36 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة توافق على أنه حتى إذا ما تم التوصل إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فسوف تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على الضفة الغربية.

وفي لقاء مع المراسلين الإسرائيليين، بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، قال ننتياهو، إنه بموجب أي اتفاق سلام، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل،.

وحول سؤال لنتنياهو عن احتمال إقامة دولة فلسطينية خلال فترة توليه منصبه ، ابتسم وقال: "أقترح عليكم الانتظار بصبر".

قال نتنياهو إنه لم يفاجأ بتأييد ترامب لحل الدولتين، مضيفًا "نحن نناقش القضية باستمرار منذ أن أصبح ترامب رئيسًا في يناير 2017".

كان الرئيس ترامب، قد أعرب خلال اجتماع مع نتنياهو: "يروق لي حل الدولتين، وأعتقد أنه يشكل الحل الأفضل".


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