رئيس الوزراء: تخصيص 500 عربة جديدة مكيفة للدرجة الثالثة في قطارات الصعيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، أن الدولة تضع تنمية الصعيد على أجندة أولوياتها.

وأعلن، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، تخصيص 70% من صفقة عربات السكة الحديد الجديدة التي وقعتها مصر مع المجر أمس لتوريد 1300 عربة قطار للصعيد.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الصفقة تشتمل لأول مرة على 500 عربة جديدة مكيفة للدرجة الثالثة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.