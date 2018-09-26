أعضاء «أحمد عرابى» يتهمون مجلس الإدارة بتزوير محضر الجمعية العمومية

• محامى الأعضاء: عضو مجلس إدارة وقع عن البابا شنودة رغم تنيحه منذ أكثر من 7 سنوات

أقام 43 عضوا من أعضاء جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة الكلية، ضد مجلس إدارة الجمعية اتهموه فيها بتزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المنعقدة فى 27 إبريل 2018، كما طالبوا فيها ببطلان محضر اجتماعها وبحل وعزل مجلس الإدارة.

وذكرت الدعوى أن أعضاء الجمعية أصحاب صفة ومصلحة مشروعة فى إقامة هذه الدعوى، وهم جميعا أعضاء بالجمعية العمومية العادية وغير العادية وأصحاب حق فى التصويت فيها، موضحة أن الجمعية العمومية قررت فى اجتماعها المشار إليه الامتناع عن عمل المخطط التفصيلى للجمعية ورفض مقترح مجلس إدارتها الخاص بذلك بهدف السير فى إجراءات تحويل أراضى الجمعية من النشاط الزراعى إلى السكنى، وما سيترتب على ذلك من التفريط فى أراضى أعضاء الجمعية وفقا لشروط التحويل الواردة بالقرارات الحكومية الخاصة بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأوضح المدعون أنه عقب موافقة الجمعية العمومية على ذلك القرار المشار إليه الخاص بامتناع مجلس الإدارة عن إعداد المخطط التفصيلى لأراضى الجمعية، لما فى ذلك من موافقة ضمنية على تنازل أعضاء الجمعية عن أراضيهم، وسقوط حقهم فى الطعن على تلك القرارات، فوجئ أعضاء الجمعية بتزوير محضر الجمعية العمومية على نحو يؤثر فى مراكزهم القانونية، حيث أثبت المحضر على غير الحقيقة موافقة أعضاء الجمعية على عمل المخطط التفصيلى وأعمال الرفع المساحى لأارضى المدينة.

وقال الدكتور ياشر الشاذلى، عضو الجمعية ومحامى معظم الأعضاء إنه من بين المستندات التى تثبت تزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، وجود توقيع باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة أمام اسم البابا شنودة الثالث فى كشوف أعضاء الجمعية، رغم وفاته منذ أكثر من 7 سنوات، موضحا أنه لا يمكن التحجج فى هذا الأمر بوجود تفويض من البابا الراحل إلى ذلك العضو على اعتبار أن التفويض أو التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، الأمر الذى يعتبر تزويرا مثبتا رسميا.