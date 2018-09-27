الكويت تبقي على سعر الفائدة 3% لتعزيز العملة الوطنية

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، مساء اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الخصم (الفائدة) لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3%.

وأضاف بيان صادر عن بنك الكويت المركزي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه أن هذا القرار جاء "في إطار الحرص على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية".

وتابع البيان، أن القرار يهدف إلى "تكريس تنافسية العملة الوطنية، وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية".

ومساء اليوم، أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، إلى ما بين 2% و2.25%".