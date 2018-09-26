قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم توقيع اتفاقية لتوريد 1300 عربة قطارات مكيفة بتكلفة تقدر بنحو مليار يورو مع التحالف المجري الروسي، معقبًا: «هذه الصفقة تعد نقلة تاريخية للسكة الحديد».

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الثلاثاء، أن البنك المجري سيمول المشروع، وسيبدأ التحالف بتصنيع عربيتين لاختبارهما خلال 4 شهور.

وأشار إلى توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرًا من تاريخ تفعيل العقد، متابعًا أن الـ1300 عربة المتفق على تصنيعها تتجاوز 34% من قوة السكة الحديد في مصر.

وأوضح أن مصر لم تستورد عربات قطار مكيفة منذ 35 عامًا، لذلك القطارات الحالية تعاني من التقادم والصدأ، مضيفًا أنه في 2014، تم استيراد 2012 عربة قطار مكيفة «VIP»، وقد حظيت على رضا المواطنين منذ دخلت حيز التشغيل منذ 2015، وسيتم إضافة 300 عربة قريبًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.