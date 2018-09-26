قطع المياه 16 ساعة عن هذه المناطق بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة، قطع الخدمة عن 8 مناطق في شرق العاصمة، هي: (المطرية، وعين شمس الشرقية، وألف مسكن، والنزهة الجديدة، والمطار، وشيراتون، وجامع الفتح ومتفرعاته، وميدان الحجاز ومتفرعاته)، 16 ساعة، تبدأ في الثامنة صباح السبت المقبل حتى منتصف ليلة الأحد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، مساء اليوم، أن انقطاع الخدمة ناتج عن قيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر ألف مم بمنطقة شارع الحرية وطريق مسطرد؛ بهدف تحسين الخدمة.

وأهابت بسكان المناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما نوَّهت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب.