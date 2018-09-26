ترامب يبحث «جميع الخيارات» بعد فرض عقوبات أمريكية على فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك اليوم الأربعاء إن "جميع الخيارت مطروحة" فيما يتعلق بفنزويلا.

يأتي ذلك بعد يوم من تصعيد الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف ترامب: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. الجميع، أصحاب النفوذ والأقل منهم نفوذا. جميع الخيارات. وأنتم تعرفون ما أقصده بالنفوذ. كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لفنزويلا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود جالية فنزويلية كبيرة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

ودعا ترامب إلى استعادة الديمقراطية في فنزويلا، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بعد فترة قصيرة من فرض حكومته عقوبات على عدد من الشخصيات البارزة في كاراكاس، وبينهم قرينة الرئيس مادورو.

يذكر أن اقتصاد فنزويلا، الذي كان مزدهراً في السابق، يشهد حالة من التدهور، ما دفع الكثير من مواطني البلاد إلى الهجرة الجماعية فرارا من المصاعب الاقتصادية، والقمع السياسي.