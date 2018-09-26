«الوزراء»: زيارة «مدبولي» لسوهاج شهدت تفقد 15 موقعا بالمحافظة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع طلاب جامعة سوهاج، شهد مناقشة الأهداف التنموية للمشروعات التي تقوم بها الدولة، متابعًا: «الدكتور مصطفى مدبولي قال لهم لا تتعجلوا، أنا متأكد إن واحد منكم في يوم من الأيام هيكون رئيس وزراء مصر».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة سوهاج، شهدت تفقد حوالي 15 موقعًا، منها مواقع الإسكان الاجتماعي، إلى جانب بعض المشروعات الخدمية والصحية، موضحًا أن بعض المستشفيات لم تكن تليق بالخدمة التي يجب أن تقدم للمواطن.

وأردف أن «مدبولي» اتخذ بعض الإجراءات عقب الخروج من هذه المستشفيات، منها مناقشات مع محافظ سوهاج، ومع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن هذه المستشفيات، موجهًا نحو الإسراع من تطويرها لتقديم خدمة أفضل.

واستطرد أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج للإطلاع على مشكلات المحافظة، مردفًا أن مجلس الوزراء يسعى لعقد اجتماعات مع النواب لشرح خطط الدولة لهم، وللاستماع إلى شكاواهم المختلفة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، وتضمنت الجولة التفقدية وحدات الإسكان الاجتماعي، ومحطة مياه الشرب، والمستشفيات الجاري تطويرها.