صلاح وفيرمينيو خارج تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه تشيلسي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ووفقا لاختيارات كلوب فإن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمنو سيكونا على مقاعد البدلاء.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: لوفرين- ماتيب- مورينو- كلاين

خط الوسط:فابينيو- ميلنر- كيتا

خط الهجوم: شيردان شاكيري- ستوريدج- ساديو ماني.

وجاءت دكة البدلاء على النحو التالي: صلاح، فيرمينو، سكولاني، جارابارا،جوميز- هيندرسون- جونس.