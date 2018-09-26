«شل للزيوت» راعى «أوتوماك فورميلا» 2018

أعلنت شركة شل للزيوت مصر، عن رعايتها لمعرض أوتوماك فورميلا 2018 فى دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

حيث تأتى مشاركة شل فى المعرض تأكيدا لالتزام الشركة نحو رعاية كل ما يتعلق بالسوق الصناعية المصرية وخاصة قطاع السيارات. كما سيتمكن السادة زوار المعرض من زيارة جناح شل المميز، الذى يقع فى مجمع صالات العرض رقم 1.

وتعد مشاركة شل للزيوت مصر هذا العام مختلفة؛ حيث تقيم الشركة من خلال جناحها الضخم عددا من الفاعليات التى ستجذب عددا كبيرا من الجمهور. حيث تتضمن فاعليات هذا العام العديد من الأنشطة مع شركائها فى حلبة السباق العالمية مثل شركة BMWm motorsprt.

وكذلك العديد من العروض مع شركاء النجاح فى السوق المصرية مثل غبور أتوموتيف وكيل كل من (هيونداى ــ مزدا ــ ومنصور شيفورليه وكيل كل من (أوبل – شيفورليه)، بالإضافة إلى عروض وحملات ترويجية مختلفة تمكن الزوار من الحصول على خصومات فورية وهدايا قيمة.

كما تستضيف الشركة لأول مرة فى مصر سائق فريق BMWm motorsport أجرستو فارفوس بغرض التحدث عن رحلته المهنية وكيف أصبح أحد سائقى السيارات BMW.

من جانبه أكد ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت ــ مصر «أن مشاركة شل تأتى تماشيا مع استراتيجية الشركة التى تسعى دائما للنهوض بقطاع زيوت المحركات فى مصر ودعمها المستمر لسوق السيارات المصرية، لأنها تعتبر من الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا».

كما أكد ساهر أن شل تفتخر برعايتها لأضخم وأكبر معرض دولى متخصص بقطاع السيارات بمصر والمنطقة العربية وشمال إفريقيا؛ حيث يعد معرض اوتوماك بوابة استثنائية للتواصل مع العملاء بجميع متطلباتهم واهتماماتهم.

يعتبر زيت شيل هيلكس ألترا المزود بتكنولوجيا pureplus هو من أكثر أنواع زيوت المحركات تطورا الذى تصنعه الشركة من الغاز الطبيعى. حيث يتم تكوينه من زيت أساسى نقى مكون روابط جزيئية قوية، ما يوفر حماية فائقة فى درجات الحرارة القصوى للمحرك لضمان أداء طويل الأمد للمحرك.