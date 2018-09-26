«القومي للطفولة» يطالب بالتحقيق في فيديو «الطفل الباكي» لمخالفته للقانون

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتحقيق في واقعة نشر وتصوير طفل أثناء اليوم الدراسي، حيث يظهر الطفل يبكي بسبب رغبته في النوم بصورة مسيئة.

واعتبر المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، مقطع الفيديو المنتشر مخالفاً لقانون الطفل الذي يحظر تصوير أو نشر أي مواد إعلامية تحتوي على مشاهد مسيئة للأطفال، أو التشهير بهم.

وقال إن هذا الفيديو المتداول يعد نوعاً من أنواع التنمر الالكتروني الذي يسيء للأطفال بشكل عام، مطالباً بوقف عرضه في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يمثل انتهاك لحقوق الطفل الواردة بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد تبادلوا اليوم مقطع فيديو يظهر فيه طفل صغير يبكي لرغبته في النوم، بينا يتم تصويره وهو يتوسل إلى معلمته ليذهب إلى النوم وهو يبكي بشدّة، فترد عليه :"يا حبيب شوية وهتروح".