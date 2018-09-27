ارتفاع مخزون النفط في أمريكا لأول مرة منذ شهر

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ نحو 4 أسابيع.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 21 سبتمبر الحالي، بمقدار 85ر1 مليون برميل، مع تراجع مشتريات مصافي التكرير كميات أقل من الخام نتيجة عمليات الصيانة بعد انتهاء فصل الصيف في هذه المصافي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى، أن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أظهرت تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى له منذ مايو الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي، قد أصدر بياناته الأسبوعية أمس، حيث أشار إلى ارتفاع المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر الحالي، بمقدار 2.9 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون إعلان تراجع المخزون بمقدار 1.3 مليون برميل.