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الرئيس السيسي يلتقي في نيويورك الطائفة الإنجيلية الأمريكية

نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 11:12 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في نيويورك، الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


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