الرئيس السيسي يلتقي في نيويورك الطائفة الإنجيلية الأمريكية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في نيويورك، الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.