الرئيس السيسي يلتقي في نيويورك الطائفة الإنجيلية الأمريكية

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في نيويورك، الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.