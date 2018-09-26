قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لمصر كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.

وأكد «السيسي»، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، ثقة مصر في قدرة الأمم المتحدة على تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة والعمل وفقًا للأولويات التي تعكس طموحات مختلف الشعوب.

وأضاف: «إنه بذلك فقط تستعيد المنظمة مصداقيتها وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم على السلام والتعاون واحترام الآخر».

واختتم كلمته، بتوجيه الشكر للحضور على حسن استماعهم، قائلًا «أشكركم لحسن الاستماع ووفقنا الله وإياكم بما فيه الخير لكل شعوبنا»، حتى أنهاها مكررًا «تحيا مصر» ثلاث مرات.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.