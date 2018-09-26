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تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 4:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 4:50 م

بدأت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

ويشارك في أعمال الدولة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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