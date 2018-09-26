المبعوث الأمريكي لسوريا: نعمل مع موسكو لإخراج إيران من الأراضي السورية

أعرب المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا جيمس جيفري عن تفاؤله بإمكانية صمود اتفاق سوتشي الذي أبرمته كل من تركيا وروسيا بشأن إدلب، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة بعد توقف القتال نسبيا في سوريا لمناقشة كيفية المضي قدما في عملية سياسية تتضمن إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات.

وقال جيفري، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية باقية في سوريا، ليست كقوة احتلال، وإنما لتنفيذ ثلاثة أهداف، الأول بشأن اقتلاع داعش بشكل حاسم وضمان ألا يتكرر ما حدث في عام 2012، حينما خرجت القوات الأمريكية من المنطقة وعاد تنظيم القاعدة إلى الظهور بشكل داعش، وثانياً: «إننا نريد المشاركة دبلوماسياً ومن خلال الحلفاء، وعسكرياً في تحقيق هدف إخراج إيران من سوريا، وثالثا، لتنفيذ عملية سياسية».

ولفت إلى أن واشنطن تعمل مع موسكو لتحقيق الهدف المتعلق بخروج إيران، قائلاً: «لا أحد يمكننا العمل معه لإخراج الإيرانيين من سوريا سوى الروس، فالولايات المتحدة لن تستخدم قوة عسكرية لإخراج الإيرانيين من سوريا، كما لدينا أمثلة لخروج قوات عسكرية من مناطق قتال بمجرد انتهاء الحرب، فأمريكا رحلت عن فيتنام في فترة السبعينات بعد انتهاء الحرب، وخروج الإيرانيين من سوريا ليس مطلبا غير عادي».

وأعرب عن قناعته بإمكانه إزاحة الرئيس بشار الأسد عبر عملية دستورية، كما حدث مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي أزيح من منصبه من خلال الدستور؛ لأنه لم يستطع منع داعش من السيطرة على مناطق بالعراق.