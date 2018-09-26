«يوناما»: مقتل 12 مدنيا في قصف جوي وسط أفغانستان

ذكر تقرير إعلامي في أفغانستان اليوم الأربعاء، أن نتائج أولية صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما» أشارت إلى أن 12 مدنيا لقوا حتفهم في قصف جوي يوم الأحد الماضي بإقليم وارداك، وسط البلاد.

وجاء القصف في إطار عمليات تنفذها قوات موالية للحكومة في المنطقة، طبقا لما أوردته قناة «طلوع» التلفزيونية الأفغانية.

وينتمي جميع الضحايا، نساء وأطفال لأسرة واحدة، دمر منزلها في قرية الملا حافظ، بمنطقة «جاجاتو» بإقليم وارداك، في قصف جوي وقع مساء الأحد الماضي.

وقالت «يوناما» في بيان لها، إنها تراجع حاليا تقارير بشأن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة لعدد من عمليات القصف الجوي في أجزاء أخرى من البلاد.

وأوضحت البعثة الدولية أنها تواصل العمل، لتحديد ما إذا كانت قوات عسكرية أفغانية، أو دولية مسؤولة عن سقوط مدنيين نتيجة لعمليات القصف الأخيرة.

وفي إطار تفويض لحماية المدنيين في الصراع المسلح منحه مجلس الأمن الدولي للبعثة، تواصل «يوناما» تحقيقاتها المستقلة للتواصل إلى وقائع إضافية حول الحوادث الأخيرة، وسيتم تبادل النتائج مع الأطراف المعنية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تتخذها في عملياتها مستقبلا لتجنب سقوط المزيد من المدنيين.

وأعربت «يوناما»، عن قلقها إزاء تزايد حالات الوفيات والإصابات بين المدنيين نتيجة العمليات الجوية ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.