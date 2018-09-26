«مدبولي» يحاور مسئولي مشروع «الديابات» للإنتاج الحيواني والألبان بأخميم

أجرى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حوارًا مفتوحًا مع مسئولي مشروع الديابات للإنتاج الحيواني والألبان بأخميم، بمحافظة سوهاج، عن خطة تطوير المشروع، ليحقق عائدًا مستمرًا.

وتعرف رئيس الوزراء، خلال الشرح على الاحتياجات اللازمة لرفع القدرة الإنتاجية للمشروع سواء من التجهيزات والآلات، وكذلك الاحتياجات المادية والبشرية، حيث أشار العرض إلى أن المشروع يبلغ مساحته حوالي 210 أفدنة، تضم 50 فدانا مباني و160 فدانا مزروعة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 2000 رأس لإنتاج ألبان بمعدل 10 أطنان/ يوم، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية نحو 500 رأس من الماشية تنتج ألبان بمعدل 700 كيلو/ يوم.

ويعمل بالمشروع 17 إداريًا وفنيًا وطبيبًا، و30 عاملًا وسائقًا، بخلاف العمالة اليومية، وينتج حاليًا الألبان والماشية، ومن المخطط له مستقبلًا التوسع لإنتاج اللبن المبستر، والزبادي، والجبن، وعجول التسمين والأعلاف الخضراء لتغذية الماشية.