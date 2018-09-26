رئيس جامعة بني سويف يفتتح مقر شبكة المعلومات بشرق النيل

افتتح، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مقر مشروع شبكة المعلومات بمجمع الـ300 فدان شرق النيل، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمشروعات تطوير التعليم العالي بجامعة بني سويف، ومديري المشروعات، ونوابهم، وعدد من العاملين بشكبة المعلومات بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن المشروع يعد من أهم مشروعات تطوير التعليم العالي، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على توجه الجامعة بالتحول إلى جامعة إلكترونية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال بنية تحتية معلوماتية قوية، وتعد هذه خطوة مهمة لحل مشكلات توصيلات شبكة الإنترنت بشرق النيل، حيث تعتمد عليها كل المعاملات الإلكترونية بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة التي تسعى إلى أن تتحول الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، تقدم خدماتها لكل المستفيدين منها بالشكل الإلكتروني توفيرا للوقت والجهد وهذا يصب في النهاية لصالح الجامعات وتيسير التواصل فيما بينها محليا ودوليا مع الجامعات الأخرى.