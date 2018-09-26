نائب رئيس البرلمان العراقي: نتطلع لتطوير العلاقات بين العراق والكويت وكردستان

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت وكردستان، مشددا على ضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال "الحداد"، الذي يزور الكويت حاليا في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى دولة الكويت لها أهمية خاصة وتستهدف توسيع التعاون بين الدول الجوار في هذه المرحلة، مضيفا: "إننا نتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والكويت وإقليم كردستان وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين وعلى كافة المستويات وبالأخص تبادل الخبرات في مجال التشريعات والقوانين".

يُذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائبيه الأول حسن كريم، والثاني بشير الحداد، وصلوا أمس إلى الكويت، في زيارة تستهدف تطوير العلاقات الثنائية.