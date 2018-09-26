قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن المجموعة العربية وضعت عدة أهداف تسعى لتحقيقها خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في نيويورك، ومنها حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب مناهضة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء: «تسعى إسرائيل للربط بين توسيع مستوطناتها وبين مسألة القدس، لترسيخ موقفها من المدينة المقدسة، وهو أمر نرفضه بكافة الطرق»، موضحًا كذلك أن المجموعة العربية ترفض نقل سفارات الدول في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وذكر أن هناك العديد من اللقاءات العربية، التي تمت على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى عقد اجتماع وزاري لمجلس الجامعة العربية، بحضور الأمين العام، من أجل التنسيق في القضايا المطروحة في الأمم المتحدة.

وأوضح، أن هذا الاجتماع ناقش الأزمات في كل من فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، إلى جانب تناول مسألة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى مناقشة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وأردف، أن جامعة الدول العربية تعتبر مشمولة في إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أمس الثلاثاء، بالأمم المتحدة، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية، كالاتحاد الإفريقي.