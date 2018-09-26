محكمة ألمانية تغرم أحد أنصار كولون بعد إهانته لمالك هوفنهايم

قررت محكمة مدينة كولون الألمانية تغريم أحد جماهير النادي، الذي يحمل أسم نفس المدينة ويبلغ من العمر، 30 عاما بـ 4800 يورو (5600 دولار) بعد قيامه بإهانة مالك نادي هوفنهايم، ديتمار هوب، برفع لافتتين مسيئتين خلال إحدى المباريات في العام الماضي.

واقام هوب، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير كولون، بعد أن قدم دعما ماديا لهوفنهايم ومكنه من التدرج في مختلف درجات الدوري الألماني "بوندسليجا" حتى احتل مركزا متقدما في الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، دعوى جنائية في 2017 بعد المباراة المذكورة.

وعلى جانب أخر، قامت جماهير نادي بروسيا دورتموند يوم السبت الماضي برفع لافتة تظهر فيها رأس هوب تغطيها علامة التصويب الخاصة بالأسلحة النارية، كما قاموا بترديد أهازيج عدائية.

وأقدمت جماهير بروسيا دورتموند على هذا التصرف بعد قيام هوب باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أنصار النادي ،بسبب واقعة مشابهة في الموسم الماضي.

وواجه هذا السلوك الذي انتهجته جماهير النادي الألماني استنكار كبيرا.