القبض على 3 أشخاص في إيطاليا على خلفية اعتداءات على مهاجرين

أعلن متحدث باسم الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء ،عن القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية اعتداءات عديدة وقعت على مهاجرين.

وأوضح المتحدث، أنه يُعْتَقَد أن هؤلاء الأشخاص /في أوائل العشرينيات من العمر/ قاموا بمهاجمة مهاجرين سبع مرات على الأقل.

وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن الأشخاص المقبوض عليهم هم طلبة جامعيون، وتعتقد السلطات الإيطالية أنهم حرضوا على ارتكاب جرائم عنصرية وألحقوا أضرارا بمؤسسات خاصة باللاجئين.

وأفادت الشرطة، بأن الاعتداءات وقعت في مدن مختلفة من مقاطعة فروزينوني الواقعة جنوب غرب العاصمة الإيطالية روما، وهي نفس المقاطعة التي ينحدر منها الأشخاص المشتبه بهم أيضا.

ومن بين الأشياء، التي عثرت عليها الشرطة في مساكن المشتبه بهم، سكاكين وعصا بيسبول، كما عثرت الشرطة عند أحدهم على مواد دعائية لجماعة يمينية متطرفة تدعى (التكتل الطلابي).