قال الفنان عمرو سعد، إن أول مهرجان شارك فيه في حياته كان مهرجان «كان» السينمائي بفرنسا، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحًا أنه حلم بأن يرى في مصر اهتمامًا بالمهرجانات والسينما عمومًا مثل الذي وجده في فرنسا.

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات لبرنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أن مهرجان الجونة السينمائي من الممكن أن يصبح «كان» السينما العربية.

وأشاد بتنظيم وإدارة المهرجان التي لا تبخل عليه في المصروفات، موجهًا شكره لكل من رجلي الأعمال، الأخوين ساويرس، على ما بذلاه من جهد، للخروج بهذا المهرجان السينمائي في مصر.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان