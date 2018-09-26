ضبط 231 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي في حملات بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 231 قطعة سلاح نارى، و321 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي متنوع خلال حملات بالمحافظات.

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ما أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 231 قطعة سلاح نارى عبارة عن «رشاش، و32 بندقية آلية، و3 بنادق رصاص، و49 بندقية خرطوش، و20 طبنجة، و126 فرد محلي الصنع، و880 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و25 خزينة طلقات نارية متنوعة»، وضبط 321 قضية مخدرات ضُبط خلالها «47 كيلو لمخدر البانجو، و 25 كيلو حشيش، و 3 كيلو هيروين، و174 ألف قرص مخدر».

كما تمكنت الحملات من ضبط 90 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و7 تشكيلات عصابية، ضمت 22 متهما ارتكبوا 34 حادثا متنوعا، و29 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، فضلاً عن تنفيد 75 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 414 دراجة نارية مخالفة وإعادة سيارة، و14 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.