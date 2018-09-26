«الداخلية الكويتية» ترحل نحو 13 ألف وافد مخالف خلال 9 أشهر

كشفت مصادر مطلعة، عن قيام وزارة الداخلية الكويتية بإبعاد وترحيل نحو 13 ألف وافد مخالف منذ يناير الماضي، وحتى شهر سبتمبر الجاري، فيما تصدرت الجنسية الهندية قائمة المبعدين.

وقالت المصادر المطلعة -في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت- إنه تم إبعاد المشار إليهم لأسباب متنوعة، من بينها عدم اللياقة الصحية، والإصابة بأمراض مزمنة، ومخالفة قانون العمل، والتورط في قضايا جنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الجالية الهندية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الإبعاد، خاصة وأنها الأكبر من بين الجاليات المقيمة في الكويت، تلتها الجالية الفلبينية في المرتبة الثانية، ثم الإثيوبية في المرتبة الثالثة.

يذكر أن السلطات الكويتية تودع من يتم اتخاذ القرار بإبعاده خارج البلاد في سجن يسمى بـ(سجن الإبعاد)؛ وذلك بالنسبة للرجال، حيث يتم وضعهم في ذلك السجن لمدة لا تتجاوز 7 أيام، إلى حين حجز تذاكر السفر وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرار الإبعاد، أما بالنسبة للوافدات الصادر بحقهن قرار إبعاد، فيتم ترحيلهن إلى سجن النساء؛ لحين انتهاء إجراءات إبعادهن خارج الكويت.