التسديدات بعيدة المدى سلاح المقاصة أمام الداخلية

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المقاصة لمواجهة الداخلية الأحد المقبل يوم 30 سبتمبر الحالي، على استاد "المقاولون العرب"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

وركز الجهاز الفنى للفريق خلال المران على تدريب اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وقام اللاعبون بالتسديد على حراس المرمى سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة .

ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الداخلية بقياد علاء عبدالعال في المركز 11 برصيد 8 نقاط.