السجن لرجلين في استراليا قتلا مستأجرا لم يدفع إيجار غرفة

أصدرت المحكمة العليا في استراليا، اليوم الأربعاء، حكماً بحبس رجلين من «ملبورن»، لمدة تسع سنوات، وسبع سنوات ونصف، لإدانتهما بقتل زبون حضرا لشركتهما المتخصصة في تأجير المنازل، وذلك بسبب مبلغ 210 دولارات استرالية، أي «150 دولارا أمريكيا»، قيمة ايجار لم يدفعه الرجل.

واعترف ريان سمارت، 28 عاما، وكرايج ليفي، 37 عاما، بالقتل غير العمد لراميس جونوزي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد هجوم مستمر غير مبرر عليه من الاثنين، في أكتوبر الماضي، في منزل ليفي بضاحية «بريتون إيست»، جنوبي ملبورن.

وقضت محكمة فيكتوريا العليا، اليوم، بحبس سمارت تسع سنوات، ست سنوات كحد أدنى قبل أن يكون مؤهلا للحصول على إفراج مشروط، كما حكمت على ليفي بالسجن سبع سنوات ونصف، أربع سنوات وستة أشهر على الأقل، كحد أدنى.

وقام الاثنان ومعهم ثالث آخر بالاعتداء على جونوزي، 36 عاماً، الذي كان يستأجر غرفة في عقار ليفي ومدد إقامته، ولكنه لم يستطع دفع قيمة الايجار، إلى أن علمت المحكمة الأسبوع الماضي أنه توفي في وقت لاحق جراء الضغط على الرقبة ورضوض في الرأس بسبب الافراط في استخدام القوة، حيث تلقى ركلات ولكمات قوية، حتى فقد وعيه داخل المنزل، ثم استمر الضرب خارج المنزل أيضا.

وأوقف الثلاثة الضرب مؤقتاً، حيث شل سمارت حركة جونوزي وأجبره على مراجعة حسابه المصرفي عبر هاتف ليفي، الذي أكد أن لديه ستة دولارات فقط، ثم تواصل الضرب مجدداً.

وقال القاضي إن الرجلين أعربا عن ندمهما، مضيفا أنهما يمكن أن يستفيدا من الوقت الذي سيقضونه وراء القضبان.