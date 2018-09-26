مميش: مكاتب استشارية عالمية لإعداد دراسة حول مشروع السخنة العالمي

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مهاب مميش، أن المنطقة تسير وفق سياسات إيجابية مرنة، حيث نجحت المنطقة بدايةً من إبريل 2017، في إبرام التسويات وإنهاء المشكلات العالقة مع المستثمرين الموجودين بالمنطقة منذ عام 1998 بنسبة قدرها 99.8%، والتي بلغت عائداتها على المنطقة بنحو 3.4 مليار جنيه.

وقامت المنطقة بإدخال وإضافة عدد من الأصول لم تكن موجودة من قبل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني والمالي لها، لينعكس بذلك على تحقيق أرباح بلغت 2.072 مليار جنيه للعام المالي 2017/ 2018 مقارنة بـ1.298 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016.

وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة تسعى جديًا في جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة، حيث تم تأسيس 134 شركة من خلال تعاقدات مطوري المنطقة، مشيرًا إلى أن مثلث التنمية في مصر مستقبلاً يعتمد على السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الذي سينطلق من الهيئة الاقتصادية.

وأكد على استكمال المباحثات الفنية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة مشروع السخنة العالمي المشترك بين الهيئة ومواني دبي العالمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأني والمزيد من الدراسات بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، اللواء محفوظ طه، إن من ضمن النجاحات للهيئة خلال الفترة الماضية تمثلت في تحقيق ميناء الأدبية زيادة قدرها 1.1 مليون طن في البضائع العامة والصب الجاف، وكذلك الأعمال الجارية بالرصيف الجديد في ميناء السخنة، فضلاً عن تشغيل خط الإنتاج الثالث لمصنع جوشي واكتمال الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن والذي كان مستهدفاً تشغيله في 2022.

وعن البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية، أوضح أن المنطقة تعمل في الانتهاء من محطة تحلية المياه بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 في اليوم وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك إنشاء محطة للصرف بطاقة 35 ألف م3 تبدأ بـ10 ألف م3 حاليًا طبقاً لاحتياجات المشروعات الموجودة بمنطقة العين السخنة.