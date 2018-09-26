علق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على المقطع المنتشر لأحد الأطفال بأحد الفصول، والذي يبكي فيه طالبًا الحصول على قسط بسيط من النوم، قائلًا إن المسألة تتضمن أكثر من شق، أهمها الشق الإنساني، والذي يتم تدعيمه، من خلال التدريب النفسي للمعلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن هناك إجراءات حاسمة من قبل وزارة التربية والتعليم، بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، موضحًا أن الوزارة ستعمل على التوصل إلى المدرسة التي حدثت بها الواقعة.

وبالنسبة لمسألة وجود عصا مع إحدى المدرسات، في إحدى لقطات المقطع، أوضح أن هناك إجراءات عقابية تتخذ لمنع الضرب في المدارس، مشيرًا إلى إيقاف واستبعاد عدد من المدرسين بسبب ضربهم للطلاب، العام الماضي.

وأشار إلى العمل على الشقين القانوني والإجرائي من جهة، والشق النفسي والسلوكي، بشأن العنف في المدارس، من خلال إعادة تأهيل المدرسين، متابعًا: «دي سلوكيات موروثة لا تتغير بين يوم وليلة».

ولفت إلى مناداة الطفل للمدرسة بقوله «يا حاجة»، دون أن تصحح له المدرسة، متابعًا: «بيقولها يا حاجة، مش يا أستاذة أو يا مُعلمة، فالمدرسة إزاي متعلموش ده، وكل ده بنحاول نغيره، لكن إحنا بدأنا ولسه منتهيناش».