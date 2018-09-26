مصرع شخص صدمته سيارة بصحراوي البحيرة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام سيارة به، بالطريق الصحراوي الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية، فيما واصل قائدها السير بها هاربا دون توقف، فقد تلقى جمال الرشيدى، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، من المستشفى العام، بوصول شخص مجهول الهوية، في العقد الرابع من العمر، به إصابات من كسور بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفي عقب وصوله.

وأفاد تقرير الكشف الطبي على الجثة بوجود كسور متعددة بالضلوع واسترواح هوائي بالرئة اليسرى، وسبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتوقف المراكز الحيوية بالمخ.

وتم ندب خبراء قسم الأدله الجنائية لمعاينة الجثة وتصويرها ورفع بصماتها للنشر عنها، وتحرر المحضر اللازم، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفي والسيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها.