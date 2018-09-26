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الخميس.. افتتاح معرضي «خزفيات» و«بغدادلي» بمركز محمود مختار

شدي طنطاوي
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 6:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 6:05 م

يفتتح خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، معرضين فنيين لكلا من الفنانة أميرة العيسوي، والفنانة ولاء متولي، بمركز محمود مختار الثقافي، بحضور طارق الكومي، مدير متحف محمود مختار، ويستمر عرض الأعمال حتى 7 أكتوبر.

تعرض الفنانة أميرة العيسوي، في قاعة «نهضة مصر»، مجموعتها الخزفية الجديدة، والتي تعكس شغفًا بالتجريب في الخامة واللون، فجاءت الأعمال ذات أشكال مُعاصرة غير تقليدية شكلاً ومضمون.

بينما تحتضن قاعة «إيزيس» المجموعة التصويرية الجديدة للفنانة ولاء متولي، تحت عنوان «البغدادلي»، ويستشف منها ولعًا بالتراث والهوية، وتُقدم من خلال رؤى وزوايا متفردة حس الفنانة بشكل من أشكال التراث الفني الشعبي متمثلاً في فن «البغدادلي»، الذي كانت تتزين به منازل المصريين، ومازلت منها بنايات باقية تشهد بعظمة العمارة والفن في مصر.


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