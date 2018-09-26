«ترامب» يتهم الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية

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اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بمحاولة "التلاعب والتدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، لمجلس الأمن الدولي "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا المقبلة المقررة في 2018".

وأضاف "إنهم لا يريدوننى ولا يريدون أن نحقق الانتصار، لأننى أول رئيس يتحدى الصين على الصعيد التجاري.. ونحن نربح على الصعيد التجاري. نحن نربح على جميع الأصعدة".

تأتي تصريحات ترامب فيما تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تبادل فرض الرسوم العقابية على واردات كل دولة من الأخرى.