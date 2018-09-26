«أب روسي» يقتل ابنه عضًا ليتوقف عن الصراخ

فتحت السلطات القضائية الروسية تحقيقا جنائيا ضد رجل يشتبه بقتله طفله الرضيع في شهره الثالث بعد قيامه بضربه وعضه.

وقالت زوجة المشتبه به، صاحبة الـ25 عاما، للشرطة إنها وجدت طفلها ميتا عندما عادت إلى البيت من العمل، صباح أمس الاثنين، وعلى جسمه آثار الضرب والعض، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث باسم فرع هيئة التحقيق الروسية في إقليم كراسنويارسك في غرب سيبيريا، إن المشتبه به زعم أنه حاول تهدئة الطفل عندما أخذ يصرخ من البكاء، من ثم ضربه بيده على الوجه مرتين، وعضه في جسده، وبعد ذلك شرب الجعة وذهب للنوم.

وأمرت السلطات باخضاع المشتبه به لفحص طبي لمعرفة ما إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.